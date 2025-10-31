Белоруссия ограничила движение литовских грузовиков

В Белоруссии ограничили движение литовских грузовиков белорусско-литовским участком границы, сообщила пресс-служба правительства государства, передает БелТА.

Ограничение коснется грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации. Постановление подписал премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

Решение призвано защитить интересы «добросовестных участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности. — РБК)», сообщило правительство. Закрытие границы с Литвой привело к их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления. В результате на этих участках возникли заторы, пояснили в правительстве.

Ранее, 29 октября, Литва на месяц полностью закрыла границу с Белоруссией. После принятого решения сотни литовских грузовиков застряли в Белоруссии. Некоторые машины не смогли пересечь границу, поскольку уже были оформлены белорусскими службами, и теперь им не разрешают въезд в Литву.

Закрытие границы последовало после серии инцидентов с метеозондами, залетавшими из Белоруссии, из-за которых ранее временно приостанавливалась работа пограничных пунктов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина.

«Американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: «Пошли на...» И так далее», — рассказал он.