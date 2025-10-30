Сотни литовских фур застряли в Белоруссии из-за закрытой границы

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Сотни литовских грузовиков не могут вернуться в страну после того, как Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц. Об этом сообщил генеральный секретарь Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Нарунас Раулинайтис, передает LRT.

По данным Linava, часть перевозчиков пытаются объехать через Латвию и Польшу, но и там образовались большие очереди. Некоторые машины не могут пересечь границу, поскольку уже были оформлены белорусскими службами, и теперь им не разрешают въезд в Литву.

Linava потребовала от правительства срочного совещания с представителями транспортного сектора, чтобы найти решение для возвращения транспортных средств и восстановления грузоперевозок.

Накануне, 29 октября, правительство Литвы решило закрыть границу с Белоруссией на месяц — до 30 ноября, оставив исключения для дипломатов, граждан Литвы и их семей, жителей ЕС, ЕЭЗ, НАТО и обладателей гуманитарных виз или вида на жительство.

Закрытие последовало после серии инцидентов с метеозондами, залетавшими из Белоруссии, из-за которых ранее временно приостанавливалась работа пограничных пунктов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина.