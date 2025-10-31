 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко допустил, что Европа будет платить Белоруссии за чистый воздух

Лукашенко: настанет то время, когда Европа будет нам платить за воздух
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что близится час, когда Европе придется платить за чистый воздух. Об этом он сказал во время посещения Березинского биосферного заповедника, сообщает БелТА.

«Это — будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», — сказал Лукашенко. Он добавил, что в Европе нет лесов и болот, из-за чего «ветер все это добро» в виде чистого воздуха уносит оттуда. «Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам», — заключил Лукашенко.

Лукашенко «протянул руку» Западу и назвал ему свои четыре предложения
Политика
Александр Лукашенко

28 октября Лукашенко сообщил о своей готовности «протянуть руку» западным странам. Он подчеркнул, что речь не о «руке просящего», а о руке того, кто имеет собственное достоинство. По мнению президента Белоруссии, Евросоюз находится в кризисе, но предпочитает не решать эту проблему, прикрывшись будущей войной.

Для того чтобы улучшить отношения, Лукашенко предложил запретить вводить санкции на продовольствие и медикаменты, защитить критическую международную инфраструктуру, а также преодолеть миграционный кризис. Страны Евразии, по его мнению, следует объединить поясом «цифрового добрососедства».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Александр Лукашенко Экология загрязнение воздуха воздух
Материалы по теме
Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о свободе передвижения
Политика
Лукашенко заявил, что «всегда спорит» с Лавровым при встрече
Политика
Лукашенко рассказал, когда готов отказаться от «Орешника»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Россиянка не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире WTA в Гонконге Спорт, 14:44
Лукашенко описал сценарий, при котором Белоруссия готова «бахнуть» Политика, 14:43
Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Китае Спорт, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Почему октябрь 2025 года стал для биткоина самым успешным и провальным Крипто, 14:35
Армия России разрушила мост через реку Волчья, по которому снабжались ВСУ Политика, 14:35
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чем известен коуч из Куеды Аяз Шабутдинов, получивший семь лет колонии 14:30
Онлайн-обучение уходит в прошлое: что изменится для врачей с 2026 года Компании, 14:30
Лукашенко допустил, что Европа будет платить Белоруссии за чистый воздух Политика, 14:29
«То, чего ни у кого нет»: каково работать в «китайской Кремниевой долине»Подписка на РБК, 14:25
РПЛ согласовала новый телеконтракт с «Матч ТВ» на четыре года Спорт, 14:19
В мэрии оценили конкуренцию на торгах на нежилую недвижимость в Москве Недвижимость, 14:17
Очередное заседание Совбеза Путин посвятил работе ВПК и гололедице Политика, 14:16