Лукашенко допустил, что Европа будет платить Белоруссии за чистый воздух

Лукашенко: настанет то время, когда Европа будет нам платить за воздух

Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что близится час, когда Европе придется платить за чистый воздух. Об этом он сказал во время посещения Березинского биосферного заповедника, сообщает БелТА.

«Это — будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», — сказал Лукашенко. Он добавил, что в Европе нет лесов и болот, из-за чего «ветер все это добро» в виде чистого воздуха уносит оттуда. «Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам», — заключил Лукашенко.

28 октября Лукашенко сообщил о своей готовности «протянуть руку» западным странам. Он подчеркнул, что речь не о «руке просящего», а о руке того, кто имеет собственное достоинство. По мнению президента Белоруссии, Евросоюз находится в кризисе, но предпочитает не решать эту проблему, прикрывшись будущей войной.

Для того чтобы улучшить отношения, Лукашенко предложил запретить вводить санкции на продовольствие и медикаменты, защитить критическую международную инфраструктуру, а также преодолеть миграционный кризис. Страны Евразии, по его мнению, следует объединить поясом «цифрового добрососедства».