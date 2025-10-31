 Перейти к основному контенту
Считавшийся пропавшим «Натюрморт с гитарой» Пикассо нашли у консьержки

El País: считавшийся пропавшим «Натюрморт с гитарой» Пикассо нашли у консьержки

&laquo;Натюрморт с гитарой&raquo;
«Натюрморт с гитарой»
(Фото: CajaGranada Fundación)

В Испании нашли картину Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которая пропала 6 октября при транспортировке из Мадрида в Гранаду, — она почти три недели хранилась у консьержки, которая приняла полотно за посылку с Amazon. Об этом сообщает El Pais.

Исчезновение картины Пикассо произошло 6 октября в Гранаде при подготовке к выставке в Культурном центре «Каха-Гранада». Груз из 57 произведений прибыл 3 октября, но из-за ошибок в маркировке полная проверка была отложена. При вскрытии ящиков 6 октября обнаружили недостачу одной картины — полотна Пикассо.

Полицейские в течение двух недель вели поиски: опрашивали водителей, перевозивших картину, изучали маршрут грузовика со склада, проверяли записи камер наблюдения. 24 октября картина была найдена — перевозчики случайно забыли ее у входа, а 69-летняя консьержка, увидев посылку у двери, решила, что это доставка.

«Я нашла посылку, прислоненную к двери. Я думала, что она с Amazon или что-то в этом роде, но я не вмешиваюсь в эти дела. Я принесла ее в комнату консьержа», — ответила женщина.

По данным газеты, спустя несколько дней после пропажи картины муж рассказал консьержке об этом, и она обратилась в полицию. Полицейские проверили одну из нераспакованных коробок в комнате консьержки и убедились, что картина была там.

В Испании пропала картина Пикассо «Натюрморт с гитарой»
Общество
Картина&nbsp;Пабло Пикассо &laquo;Натюрморт с гитарой&raquo;

«Натюрморт с гитарой» Пикассо, написанный гуашью и графитным карандашом на бумаге размером 12,7×9,8 см, был застрахован на €600 тыс. Несмотря на малый размер, работа имеет художественную ценность как один из ранних примеров геометрического упрощения форм, которые при этом сохраняют выразительность.

El Pais отметила, что испанская полиция даже связывала пропажу полотна Пикассо с ограблением Лувра, произошедшего 19 октября. Злоумышленники проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительным данным, стоимость украденного составляет €88 млн.

