В Испании пропала картина Пикассо «Натюрморт с гитарой»

Картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой» (1921) (Фото: pablo-ruiz-picasso.ru)

Национальная полиция Испании расследует исчезновение картины Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которую должны были доставить из Мадрида в Гранаду, сообщило издание Ideal с ссылкой на источники.

Картина была застрахована на сумму около €600 тыс. Ее собирались представить на выставке «Натюрморт. Вечность инертного» фонда «Каха-Гранада», открывшейся на прошлой неделе в Гранаде.

В культурном центре пояснили, что, распаковывая работы для размещения в залах, они обнаружили пропажу одной из картин. Выставка открылась в назначенный день без «Натюрморта с гитарой».

Правоохранители предполагают, что картина Пикассо исчезла во время транспортировки.

