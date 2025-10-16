 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Испании пропала картина Пикассо «Натюрморт с гитарой»

Картина&nbsp;Пабло Пикассо &laquo;Натюрморт с гитарой&raquo; (1921)
Картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой» (1921) (Фото: pablo-ruiz-picasso.ru)

Национальная полиция Испании расследует исчезновение картины Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которую должны были доставить из Мадрида в Гранаду, сообщило издание Ideal с ссылкой на источники.

Картина была застрахована на сумму около €600 тыс. Ее собирались представить на выставке «Натюрморт. Вечность инертного» фонда «Каха-Гранада», открывшейся на прошлой неделе в Гранаде.

В культурном центре пояснили, что, распаковывая работы для размещения в залах, они обнаружили пропажу одной из картин. Выставка открылась в назначенный день без «Натюрморта с гитарой».

Правоохранители предполагают, что картина Пикассо исчезла во время транспортировки.

Ликвидаторы скандального китайского застройщика продали картину Моне
Бизнес
Один из проектов&nbsp;Evergrande

В Париже в 2024 году нашли картину фламандского живописца Питера Пауля Рубенса, которая более 400 лет считалась утраченной. Речь идет о написанном в 1613 году полотне «Христос на кресте».

По мнению экспертов, работа могла быть написана для частного коллекционера. Президент аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена сообщил, что картина исчезла вскоре после создания и долгое время считалась утерянной. Аукционер также рассказал, что нашел ее во время инвентаризации и продажи парижского особняка.

