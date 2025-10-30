 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Захарова раскрыла, как ВСУ пытаются замедлить продвижение войск России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: rustamank / Shutterstock
Украинские военные запланировали замедлить продвижение российских войск в Харьковской области с помощью затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», — сказала Захарова.

Она привела в пример повреждение плотины Белгородского водохранилища 25–26 октября и напомнила о разрушении Каховской ГЭС в июне 2023 года, которое вызвало масштабное наводнение. ГЭС расположена выше Херсона по течению Днепра. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

Несколькими днями ранее, 25 октября, ВСУ посредством дрона повредили плотину Белгородского водохранилища. Как тогда заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, если Украина еще раз ударит по плотине, будет создана угроза «подтопления поймы реки со стороны Харьковской области».

Позже, 27 октября, Гладков сообщил о сохранении опасности повторных обстрелов Белгородского водохранилища.

Софья Полковникова
Мария Захарова МИД Украина
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
