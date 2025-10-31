В тульском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП
Пять человек находятся в тяжелом состоянии после массовой аварии с трамваем и двумя маршрутками в Туле, сообщил министр здравоохранения региона Сергей Мухин изданию «Тульские новости».
«На текущий момент порядка пяти пострадавших в тяжелой степени. Остальные пока в процессе обследования, диагностики и лечения», — уточнил он.
Авария произошла утром 31 октября. На дороге столкнулись пять транспортных средств — трамвай, два маршрутных такси и два легковых автомобиля. В результате ДТП четверо погибли, пострадал еще 21 человек. Детей среди погибших и раненых нет.
На кадрах с места происшествия видно, что одна из маршруток серьезно повреждена от столкновения и огня. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обстоятельства аварии устанавливаются.
