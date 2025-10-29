 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Украина объявила о закрытии посольства на Кубе

Украина объявила о закрытии посольства в Гаване и снижении дипотношений с Кубой
Кроме этого, Украина проголосовала против резолюции ООН о «необходимости прекращения американской блокады Кубы». По словам Сибиги, Киев также снижает уровень дипломатических отношений с республикой
Фото: emb.cu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: emb.cu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Украина закрыла свое посольство в Гаване и объявила о снижении уровня дипломатических отношений с Кубой, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, объявил МИД страны в Telegram.

«Сегодня Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «необходимости прекращения американской блокады Кубы», — добавил министр.

По его словам, меры направлены против бездействия кубинских властей в ответ на «массовый призыв кубинских граждан в российскую армию».

В Госдуму внесли проект обращения к ООН о снятии блокады с Кубы
Политика
Гавана, Куба

Ранее, 5 октября, Reuters распространил внутреннюю телеграмму Госдепартамента США, в которой говорилось об участии от 1 тыс. до 5 тыс. кубинцев в боях на Украине.

После этого МИД Кубы отверг обвинения в участии военных страны в конфликте на Украине. Ведомство уточнило, что не располагает информацией о кубинцах, которые по своей воле присоединились к участию в конфликте с той или иной стороны. Государство их не поддерживает, так как выступает против наемничества.

Экономическую американскую блокаду Кубы, о которой говорит Сибига, США ввели в 1961 году, тогда же они также разорвали дипломатические отношения с республикой. Спустя 53 года, в конце 2014 года, Вашингтон и Гавана сообщили о начале восстановления диалога. После прихода к власти Дональд Трамп отменял меры своих предшественников-демократов и ужесточал рестрикции.

Начиная с 1992 года Генассамблея ООН неоднократно выступала против торгово-экономической блокады Кубы со стороны США и принимала соответствующие резолюции.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований в полном прекращении санкций со стороны США. 27 октября в Госдуму России внесен проект обращения к Генассамблее ООН о необходимости прекращения экономической блокады Кубы.

