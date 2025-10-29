Украина объявила о закрытии посольства на Кубе
Украина закрыла свое посольство в Гаване и объявила о снижении уровня дипломатических отношений с Кубой, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, объявил МИД страны в Telegram.
«Сегодня Украина проголосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «необходимости прекращения американской блокады Кубы», — добавил министр.
По его словам, меры направлены против бездействия кубинских властей в ответ на «массовый призыв кубинских граждан в российскую армию».
Ранее, 5 октября, Reuters распространил внутреннюю телеграмму Госдепартамента США, в которой говорилось об участии от 1 тыс. до 5 тыс. кубинцев в боях на Украине.
После этого МИД Кубы отверг обвинения в участии военных страны в конфликте на Украине. Ведомство уточнило, что не располагает информацией о кубинцах, которые по своей воле присоединились к участию в конфликте с той или иной стороны. Государство их не поддерживает, так как выступает против наемничества.
Экономическую американскую блокаду Кубы, о которой говорит Сибига, США ввели в 1961 году, тогда же они также разорвали дипломатические отношения с республикой. Спустя 53 года, в конце 2014 года, Вашингтон и Гавана сообщили о начале восстановления диалога. После прихода к власти Дональд Трамп отменял меры своих предшественников-демократов и ужесточал рестрикции.
Начиная с 1992 года Генассамблея ООН неоднократно выступала против торгово-экономической блокады Кубы со стороны США и принимала соответствующие резолюции.
В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований в полном прекращении санкций со стороны США. 27 октября в Госдуму России внесен проект обращения к Генассамблее ООН о необходимости прекращения экономической блокады Кубы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт