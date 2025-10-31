Аэропорт Волгограда второй раз за сутки закрыли для полетов

Аэропорт Волгограда временно приостановил прием и отправку рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О мерах стало известно в 7:07 мск.

Воздушную гавань Волгограда ранее закрывали для полетов с 22:14 мск 30 октября до 5:36 мск 31 октября.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 31 октября также вводили ограничения в воздушных гаванях Тамбова и Ярославля (меры действуют на момент публикации).

Также минувшей ночью на территории нескольких районов Воронежской области уничтожили не менее четырех дронов ВСУ. Пострадавших и разрушений нет.

На территории ТЭЦ в Орле фрагменты сбитого беспилотника упали, повредив оборудование. Пострадавших и возгорания на объекте не было, сотрудники переключили оборудование на резервные линии. В Орловской области около часа действовал режим ракетной опасности.