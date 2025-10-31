 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще один российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Ярославля приостановил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Ярославля (Туношна) временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О мерах стало известно в 05:45 мск.

Также Кореняко объявил о снятии сохранявшихся около семи часов ограничений на полеты в аэропорту Волгограда.

В четырех районах Воронежской области уничтожили беспилотники
Общество

Запреты на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Минувшей ночью опасность атаки дронов объявили в Липецке и нескольких районах Липецкой области. В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, они продолжают действовать.

Также в ночь на 31 октября на территории четырех районов Воронежской области обнаружили и сбили не менее четырех дронов ВСУ. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

На территории ТЭЦ в Орле осколки сбитого дрона упали, повредив оборудование. Пострадавших и возгорания на объекте не было, сотрудники переключили оборудование на резервные линии. В Орловской области около часа действовал режим ракетной опасности.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Ярославль аэропорты беспилотники ограничения
