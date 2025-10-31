Еще один российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Ярославля (Туношна) временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О мерах стало известно в 05:45 мск.

Также Кореняко объявил о снятии сохранявшихся около семи часов ограничений на полеты в аэропорту Волгограда.

Запреты на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Минувшей ночью опасность атаки дронов объявили в Липецке и нескольких районах Липецкой области. В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, они продолжают действовать.

Также в ночь на 31 октября на территории четырех районов Воронежской области обнаружили и сбили не менее четырех дронов ВСУ. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

На территории ТЭЦ в Орле осколки сбитого дрона упали, повредив оборудование. Пострадавших и возгорания на объекте не было, сотрудники переключили оборудование на резервные линии. В Орловской области около часа действовал режим ракетной опасности.