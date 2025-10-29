Над Брянской областью за ночь сбили почти 50 беспилотников
Российские силы ПВО ночью сбили над Брянской областью 46 беспилотников. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Всего над регионами России сбили 100 БПЛА.
- 12 — в Калужской области;
- восемь — в Белгородской;
- семь — в Краснодарском крае;
- шесть — в Московском регионе, включая четыре, направлявшихся к Москве;
- шесть — в Орловской области;
- четыре — в Ульяновской области;
- по три — в республиках Крым и Марий Эл;
- два — в Ставропольском крае;
- по одному — в Курской, Смоленской и Тульской областях.
В результате атаки в Брянской области повреждены девять жилых домов и производственный объект компании «Мираторг», сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В Калужской области с 20:00 28 октября до 06:00 29 октября силами ПВО уничтожено 16 дронов, по словам губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
