Военная операция на Украине⁠,
0

Над Брянской областью за ночь сбили почти 50 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Российские силы ПВО ночью сбили над Брянской областью 46 беспилотников. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Всего над регионами России сбили 100 БПЛА.

  • 12 — в Калужской области;
  • восемь — в Белгородской;
  • семь — в Краснодарском крае;
  • шесть — в Московском регионе, включая четыре, направлявшихся к Москве;
  • шесть — в Орловской области;
  • четыре — в Ульяновской области;
  • по три — в республиках Крым и Марий Эл;
  • два — в Ставропольском крае;
  • по одному — в Курской, Смоленской и Тульской областях.

В результате атаки в Брянской области повреждены девять жилых домов и производственный объект компании «Мираторг», сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В Калужской области с 20:00 28 октября до 06:00 29 октября силами ПВО уничтожено 16 дронов, по словам губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

