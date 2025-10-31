В четырех районах Воронежской области уничтожили беспилотники
На территории четырех районов Воронежской области обнаружили и сбили не менее четырех украинских беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.
Гусев также сообщил об отмене угрозы непосредственного удара беспилотников в Воронеже, а также Лискинском и Острогожском районах.
Режим опасности атаки дронов сохраняется на всей территории региона, добавил он.
В ночь на 31 октября фрагменты сбитого беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, повредив оборудование. Пострадавших и возгорания на объекте не было, сотрудники специальных служб произвели переключения на резервные линии.
В 01:56 мск губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил в Орловской области режим ракетной опасности, к 03:06 мск он был отменен.
Также текущей ночью опасность атаки беспилотников объявили в Липецке и нескольких районах Липецкой области, соседствующей с Орловской. В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.
