Политика⁠,
0

Кремль допустил вручение госнаград создателям «Буревестника»

Ракета&nbsp;&laquo;Буревестник&raquo;
Ракета «Буревестник» (Фото: Минобороны России)

Президент России Владимир Путин с высокой вероятностью может наградить создателей ракеты «Буревестник» государственными наградами, заявил в беседе с «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С большой долей вероятности можно предположить, что да», — ответил Песков на вопрос журналиста о возможном награждении.

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, созданная для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными.

Ракета «Буревестник»: в чем уникальность, почему ее называют неуязвимой
База знаний
Фото:Минобороны России

Ранее Путин заявил, что ядерная установка «Буревестника» отличается компактными размерами и может запускаться за считанные минуты и секунды.

На прошлой неделе глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался президенту об успешном испытательном «многочасовом» полете «Буревестника», состоявшемся 21 октября 2025 года, на расстояние 14 тыс. км. Спустя неделю, 28 октября, прошли испытания безэкипажного аппарата с ядерной и энергетической установкой «Посейдон».

Впервые о ракете «Буревестник» Путин рассказал в послании Федеральному собранию весной 2018 года. Он отметил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета «непредсказуема», что делает ее неуязвимой для систем ПРО и ПВО.

Плугина Ирина
Владимир Путин Дмитрий Песков Буревестник ракета госнаграда
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
