Политика⁠,
0

Путин сообщил, что двигатель «Буревестника» запускается за минуты

Владимир Путин заявил, что ядерная энергетическая установка крылатой ракеты «Буревестник» отличается компактными размерами и может запускаться за считанные минуты и секунды. Об этом президент сообщил во время визита в Центральный военный клинический госпиталь.

«Самое главное в том, что, если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд», — заявил он.

Путин сообщил, что двигатель «Буревестника» запускается за минуты
Video

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Впервые о ракете Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Он заявил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета «непредсказуема», что делает ее неуязвимой для систем ПРО и ПВО. Ракета разрабатывается с 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов.

На прошлой неделе состоялось очередное испытание крылатой ракеты. Начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался об испытательном полете «Буревестника», который состоялся 21 октября 2025 года. Впервые был осуществлен «многочасовой полет ракеты» на расстояние 14 тыс. км. Путин подчеркнул, что «Буревестник» с ядерной энергетической установкой — уникальное изделие, которого нет ни у одной страны мира.

Путин заявил, что «Посейдон» мощнее межконтинентальной ракеты «Сармат»
Политика

Ранее во время визита в Центральный военный клинический госпиталь президент сообщил о значительном превосходстве подводного беспилотного аппарата «Посейдон» над межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» по мощности.

