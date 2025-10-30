 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Дмитриев предупредил ЕС об убытках после запрета на сантехнику из России

Сюжет
Война санкций
Фото: SariMe / Shutterstock
Фото: SariMe / Shutterstock

Запрет Евросоюза на экспорт унитазов в рамках последнего пакета санкций невыгоден для европейских производителей туалетов, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Х.

«ЕС, видимо, считает, что в будущем потребуется больше туалетов, и запрещает их экспорт в Россию. Производители сантехники в ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются», — написал Дмитриев. При этом европейским производителям, таким как Ассоциации итальянских предпринимателей, это не кажется забавным, отметил он.

Швейцария ввела дополнительные санкции против России и Белоруссии
Политика
Фото:Diego Grandi / Fotodom / Shutterstock

Запрет на экспорт унитазов и биде стал частью 19-го пакета санкций ЕС, вступившего в силу ранее в октябре. Помимо упомянутых ограничений, санкции запрещают импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года и оказание туристических услуг в России.

Президент России Владимир Путин, комментируя введенные европейскими странами ограничения, отметил, что такая мера дорого обойдется Евросоюзу, поскольку «туалеты им были бы нужны в сегодняшней ситуации».

Россия считает санкции против нее незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва начала готовиться к разработке ответных мер.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Кирилл Дмитриев сантехника санкции Евросоюз
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Минфин США снял санкции с Милорада Додика и членов его семьи
Политика
Минфин США сделал исключение из санкций для «дочек» «Роснефти» в Германии
Бизнес
Идущий в Индию танкер с российской нефтью развернулся после санкций США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 18:44
Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний Политика, 23:15
Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера Общество, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин Политика, 22:40
Дмитриев предупредил ЕС об убытках после запрета на сантехнику из России Политика, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов Общество, 22:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Почему Украина закрыла посольство на Кубе и понизила уровень дипотношений Политика, 22:23
В «Займере» допустили увеличение коэффициента выплаты дивидендов выше 50% Инвестиции, 22:12
Главный раввин России раскритиковал слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха» Общество, 22:03
Пушилин поручил ликвидировать минобороны ДНР Политика, 21:57
Стали известны все участники четвертьфинала Кубка России по футболу Спорт, 21:51
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45