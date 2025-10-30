Дмитриев предупредил ЕС об убытках после запрета на сантехнику из России

Фото: SariMe / Shutterstock

Запрет Евросоюза на экспорт унитазов в рамках последнего пакета санкций невыгоден для европейских производителей туалетов, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Х.

«ЕС, видимо, считает, что в будущем потребуется больше туалетов, и запрещает их экспорт в Россию. Производители сантехники в ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются», — написал Дмитриев. При этом европейским производителям, таким как Ассоциации итальянских предпринимателей, это не кажется забавным, отметил он.

Запрет на экспорт унитазов и биде стал частью 19-го пакета санкций ЕС, вступившего в силу ранее в октябре. Помимо упомянутых ограничений, санкции запрещают импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года и оказание туристических услуг в России.

Президент России Владимир Путин, комментируя введенные европейскими странами ограничения, отметил, что такая мера дорого обойдется Евросоюзу, поскольку «туалеты им были бы нужны в сегодняшней ситуации».

Россия считает санкции против нее незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва начала готовиться к разработке ответных мер.