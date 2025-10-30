 Перейти к основному контенту
Политика


Бойцы нацгвардии США пройдут подготовку по борьбе с беспорядками

Фото: Kent Nishimura / Getty Images
Пентагон приказал более 23 тыс. военных Национальной гвардии пройти подготовку для участия в миссиях по контролю за гражданскими беспорядками в городах США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы.

В документах говорится, что США недавно создали силы быстрого реагирования Национальной гвардии со спецсредствами и подготовкой по контролю толпы, способные развертываться в течение 8–24 часов. Такие развертывания могут стать более регулярными, а не только в чрезвычайных ситуациях. Общая численность сил к 1 января составит 23 500 человек по всем 50 штатам и трем территориям США, не считая округа Колумбия.

Такое решение сопровождается ростом присутствия федеральных сил и вызывает споры с губернаторами и судами о законности таких действий, пишет WP. Критики опасаются, что это может превратить армию в инструмент политических задач и подорвать конституционный порядок.

Беспорядки в США перекинулись с Калифорнии на другие штаты
Политика
Демонстранты во время митинга в знак солидарности с протестами Лос-Анджелеса против федеральных иммиграционных проверок в Остине, штат Техас, США, 9 июня 2025 года

В США проходят протесты против иммиграционных рейдов. Они вспыхнули после того, как 6 июня иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе, в рамках которых силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, десятки человек были задержаны. К вечеру 7 июня президент США Дональд Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес военнослужащих Нацгвардии.

Позже беспорядки начались в Техасе и некоторых других штатах. В октябре во всех 50 американских штатах были организованы протесты группы под названием No Kings («Нет королям») против политики Трампа.

Одной из мер миграционной политики администрации Трампа является депортация мигрантов. Трамп также запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел ограничения еще для семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Пентагон беспорядки США
