Бойцы нацгвардии США пройдут подготовку по борьбе с беспорядками

Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Пентагон приказал более 23 тыс. военных Национальной гвардии пройти подготовку для участия в миссиях по контролю за гражданскими беспорядками в городах США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы.

В документах говорится, что США недавно создали силы быстрого реагирования Национальной гвардии со спецсредствами и подготовкой по контролю толпы, способные развертываться в течение 8–24 часов. Такие развертывания могут стать более регулярными, а не только в чрезвычайных ситуациях. Общая численность сил к 1 января составит 23 500 человек по всем 50 штатам и трем территориям США, не считая округа Колумбия.

Такое решение сопровождается ростом присутствия федеральных сил и вызывает споры с губернаторами и судами о законности таких действий, пишет WP. Критики опасаются, что это может превратить армию в инструмент политических задач и подорвать конституционный порядок.

В США проходят протесты против иммиграционных рейдов. Они вспыхнули после того, как 6 июня иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе, в рамках которых силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, десятки человек были задержаны. К вечеру 7 июня президент США Дональд Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес военнослужащих Нацгвардии.

Позже беспорядки начались в Техасе и некоторых других штатах. В октябре во всех 50 американских штатах были организованы протесты группы под названием No Kings («Нет королям») против политики Трампа.

Одной из мер миграционной политики администрации Трампа является депортация мигрантов. Трамп также запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел ограничения еще для семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.