Минобороны показало листовки с призывом к солдатам ВСУ о сдаче в плен
Российские военные сбросили на позиции окруженных в Купянске военнослужащих 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ листовки с призывом сдаться в плен, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
«Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии. Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись. Это не шутки и не пропаганда. Вы окружены. У вас есть час, чтобы сдаться», — говорится в листовках.
В ведомстве отметили, что «залистовыванием» позиций противника занимались операторы беспилотников из группировки войск «Запад».
Купянск — город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией.
В минувшее воскресенье глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что 31-й батальон ВСУ попал в кольцо в Красноармейске и Димитрове. Также Герасимов сообщил, что российские военнослужащие окружили Купянск и получили контроль над переправами через реку Оскол с юга.
Во вторник, 28 октября, ВС России предотвратили две попытки деблокирования окруженной у Купянска группировки ВСУ со стороны Нечволодовки в Харьковской области.
Минобороны России заявляло, что взятие Купянска позволит наступать вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев, а также продвинуться в направлении Славянско-Краматорской агломерации.
