 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Финляндия объявила об учениях по выполнению обязанностей в военное время

Финляндия проведет учения с 15 тыс. военных, часть из них — у границы с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Около 15 тыс. военнослужащих примут участие в военных учениях в Финляндии, сообщили финские сухопутные силы.

Учения пройдут с ноября по декабрь, в том числе в граничащих с Россией регионах. В них примут участие призывники, резервисты, личный состав армейских подразделений и войска союзных государств.

Целью учений является совместная подготовка военнослужащих «к выполнению обязанностей в военное время».

«Цель учений — обеспечить совместную подготовку призывников к выполнению обязанностей в военное время», — говорится в сообщении.

Президент Финляндии назвал условие, при котором с России снимут санкции
Политика
Александр Стубб

В сентябре в финском городе Миккели, находящемся в 140 км от границы с Россией, начал работу штаб регионального командования сухопутных войск НАТО.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. В МИД России заявили, что Хельсинки после вступления в НАТО усилил свою военную активность, а финские военные учения рядом с российской границей рассматриваются именно в контексте конфронтации западных стран с Москвой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Александра Озерова
Финляндия военные учения российская граница Армия
Материалы по теме
Премьер Финляндии допустил открытие границ с Россией в будущем
Политика
В Финляндии построили завод для обслуживания истребителей F-35
Политика
Финляндия призвала страны НАТО нарастить расходы на оборону «немедленно»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Швеция перестала признавать выданные в России медицинские полисы Политика, 15:39
Крылатая ракета «Калибр»: характеристики, применение База знаний, 15:36
Мосбиржа назвала предварительную дату начала торгов акциями Ozon Инвестиции, 15:36
Как экономическая концепция скрытых рынков спасет руководителя от авраловПодписка на РБК, 15:31
Ущерб по делу о хищениях на объектах метро Москвы превысил ₽400 млн Общество, 15:31
От Бразилии до ЮАР. Каким банкам ЦБ пытается открыть путь в РоссиюПодписка на РБК, 15:30
В Карелии создадут народные дружины для помощи на границе с Финляндией Политика, 15:24
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Канцлера Австрии прооперировали из-за болей в спине Политика, 15:22
Эти 5 когнитивных искажений разрушают карьеру. Как не попасть в их капкан Образование, 15:21
Шлосберг выступил с последним словом по делу об иностранном влиянии Политика, 15:21
Набиуллина рассказала, насколько востребованы соцвклады у населения Инвестиции, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
WSJ назвала начало ядерных испытаний США подарком России и Китаю Политика, 15:15
В Люберцах в машине нашли без сознания двух девочек-подростков и мужчину Общество, 15:14