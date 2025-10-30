Финляндия проведет учения с 15 тыс. военных, часть из них — у границы с Россией

Финляндия объявила об учениях по выполнению обязанностей в военное время

Около 15 тыс. военнослужащих примут участие в военных учениях в Финляндии, сообщили финские сухопутные силы.

Учения пройдут с ноября по декабрь, в том числе в граничащих с Россией регионах. В них примут участие призывники, резервисты, личный состав армейских подразделений и войска союзных государств.

Целью учений является совместная подготовка военнослужащих «к выполнению обязанностей в военное время».

«Цель учений — обеспечить совместную подготовку призывников к выполнению обязанностей в военное время», — говорится в сообщении.

В сентябре в финском городе Миккели, находящемся в 140 км от границы с Россией, начал работу штаб регионального командования сухопутных войск НАТО.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. В МИД России заявили, что Хельсинки после вступления в НАТО усилил свою военную активность, а финские военные учения рядом с российской границей рассматриваются именно в контексте конфронтации западных стран с Москвой.