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Политика ,  
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В МИДе заявили о росте военной активности Финляндии

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Москва замечает растущую военную активность Финляндии после вступления страны в НАТО, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Трансляцию ее брифинга пресс-служба ведомства вела на RuTube.

Так представитель МИДа ответила на вопрос о предстоящих военных учениях Финляндии рядом с российской границей.

«Неоднократно отмечали, что внешняя политика финского руководства выстраивается сегодня в русле линии коллективного Запада на нанесение России, как они это формулируют, стратегического поражения», — сказала Захарова.

Военные учения Хельсинки рядом с границей с Россией МИД рассматривает именно в контексте конфронтации западных стран с Москвой, добавила Захарова.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в середине мая 2022 года совместно со Швецией. Весной 2023 года страна присоединилась к альянсу, став 31-м членом блока.

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Финские сухопутные войска проведут серию учений с 31 августа по 6 сентября в различных частях страны. Часть тренировок пройдет недалеко от российской границы.

В учениях примут участие призывники, резервисты, военнослужащие и представители власти и бизнеса. Всего в тренировках задействуют около 3,2 тыс. человек и около 500 единиц техники.

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Россия Финляндия НАТО учения Мария Захарова
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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