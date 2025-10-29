Во Франции у семьи ювелиров похитили украшения на сумму более €500 тыс.

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

На юге Франции неизвестные ограбили семейную пару ювелиров на пенсии и похитили украшения на сумму около €500–600 тыс., сообщает La Provence.

Инцидент произошел 24 октября в Марселе на авеню дю Прадо. Двое мужчин в капюшонах представились членами организации, оказывающей помощь пожилым людям в еврейской общине, и проникли в квартиру к супругам. Злоумышленники повалили 94-летнего мужчину на пол и таскали его за волосы, после чего забрали хранившиеся в доме ювелирные изделия. Его супруга, страдающая болезнью Альцгеймера, не могла встать с постели. Пострадавшего мужчину госпитализировали с легкими травмами.

Следствие рассматривает версию, что нападение было заранее спланировано, поскольку преступники могли знать о прошлой профессиональной деятельности жертв и наличии у них драгоценностей.

В середине октября во Франции ограбили Лувр — злоумышленники проникли в галерею Аполлона и за несколько минут похитили девять украшений общей стоимостью около €88 млн. Среди них — предметы из коллекций императрицы Марии-Луизы, королевы Марии-Амалии, Гортензии де Богарне и императрицы Евгении. Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину, сообщила в среду, 29 октября, прокурор Парижа Лор Беккуо. По ее словам, обоим мужчинам предъявлены обвинения в организованном ограблении и преступном сговоре.

Оба задержанных ранее были судимы за кражи и проживали в Обервилье, где работали в сфере доставки. Украденные драгоценности пока не найдены.

По версии следствия, в преступлении участвовали четверо человек, двое из которых были задержаны 26 октября.