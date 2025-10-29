 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Во Франции у семьи ювелиров похитили украшения на сумму более €500 тыс.

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

На юге Франции неизвестные ограбили семейную пару ювелиров на пенсии и похитили украшения на сумму около €500–600 тыс., сообщает La Provence.

Инцидент произошел 24 октября в Марселе на авеню дю Прадо. Двое мужчин в капюшонах представились членами организации, оказывающей помощь пожилым людям в еврейской общине, и проникли в квартиру к супругам. Злоумышленники повалили 94-летнего мужчину на пол и таскали его за волосы, после чего забрали хранившиеся в доме ювелирные изделия. Его супруга, страдающая болезнью Альцгеймера, не могла встать с постели. Пострадавшего мужчину госпитализировали с легкими травмами.

Следствие рассматривает версию, что нападение было заранее спланировано, поскольку преступники могли знать о прошлой профессиональной деятельности жертв и наличии у них драгоценностей.

Прокуратура назвала сумму ущерба от ограбления Лувра
Общество
Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

В середине октября во Франции ограбили Лувр — злоумышленники проникли в галерею Аполлона и за несколько минут похитили девять украшений общей стоимостью около €88 млн. Среди них — предметы из коллекций императрицы Марии-Луизы, королевы Марии-Амалии, Гортензии де Богарне и императрицы Евгении. Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину, сообщила в среду, 29 октября, прокурор Парижа Лор Беккуо. По ее словам, обоим мужчинам предъявлены обвинения в организованном ограблении и преступном сговоре.

Оба задержанных ранее были судимы за кражи и проживали в Обервилье, где работали в сфере доставки. Украденные драгоценности пока не найдены.

По версии следствия, в преступлении участвовали четверо человек, двое из которых были задержаны 26 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Франция ограбление Марсель ювелирные изделия
Материалы по теме
Во Франции ограбили еще один музей после Лувра
Общество
RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления
Общество
Эксперты усомнились в возвращении похищенных из Лувра драгоценностей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 18:46
В Дубне депутата от «Единой России» сняли с должности за видео с матом Политика, 22:40
Тверским новорожденным начнут дарить набор для крещения Общество, 22:36
Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров Бизнес, 22:29
Медведев назвал «Посейдон» оружием «Судного дня» Политика, 22:14
Во Франции у семьи ювелиров похитили украшения на сумму более €500 тыс. Общество, 21:56
«Торпедо» пробилось в четвертьфинал «пути регионов» Кубка России Спорт, 21:53
«Ак Барс» одержал рекордную 11-ю победу подряд, обыграв лидера КХЛ Спорт, 21:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Украина объявила о закрытии посольства на Кубе Политика, 21:30
Тренер бросил переехавший из Белгорода клуб, проработав меньше месяца Спорт, 21:30
Минобороны показало листовки с призывом к солдатам ВСУ о сдаче в плен Политика, 21:26
Всемирный банк предрек самую низкую за пять лет цену на нефть Brent Экономика, 21:03
ФРС США второй раз подряд снизила ставку — до 3,75–4% Инвестиции, 21:00
Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину Общество, 20:32
В Московском зоопарке умер 13-летний волк Тарзан Город, 20:27