Политика⁠,
0

Вучич заявил о желании Европы отгородиться «занавесом» от России

Вучич: Европа хочет отгородиться от России занавесом

Европейские страны хотят отгородиться от России, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на церемонии по случаю 17-й годовщины Сербской прогрессивной партии (СНП). Речь политика приводит Blic.

«Европа хочет [ввести железный] занавес по отношению к России. Никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику», — сказал он.

По словам сербского президента, давление на Белград будет расти, политикой Сербии никто не доволен кроме сербских граждан, но страна заботится о своем собственном благе «не служит и никогда не будет служить» никому другому.

Telegraph узнала о плане Европы поставить «железный занавес» близ России
Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

Вучич ранее заявил, что в условиях готовящегося запрета Евросоюза на транзит российского газа Белград оказался перед энергетическим тупиком. Он подчеркнул, что страна не имеет альтернативных источников поставок, которые могли бы покрыть текущие потребности.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Александр Вучич железный занавес Россия
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
