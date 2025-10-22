Вучич заявил о желании Европы отгородиться «занавесом» от России

Европейские страны хотят отгородиться от России, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на церемонии по случаю 17-й годовщины Сербской прогрессивной партии (СНП). Речь политика приводит Blic.

«Европа хочет [ввести железный] занавес по отношению к России. Никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику», — сказал он.

По словам сербского президента, давление на Белград будет расти, политикой Сербии никто не доволен кроме сербских граждан, но страна заботится о своем собственном благе «не служит и никогда не будет служить» никому другому.

Вучич ранее заявил, что в условиях готовящегося запрета Евросоюза на транзит российского газа Белград оказался перед энергетическим тупиком. Он подчеркнул, что страна не имеет альтернативных источников поставок, которые могли бы покрыть текущие потребности.