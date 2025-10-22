Европарламент в резолюции призвал Сербию ввести санкции против России

Европарламент связал необходимость введения Сербией санкций против России с ее продвижением на пути в ЕС. Вучич отмечал, что главная причина торможения вступления Белграда — как раз отказ от антироссийских ограничений

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Сербия должна ввести санкции против России, если хочет стать членом Евросоюза, говорится в резолюции Европарламента.

«Европарламент подтверждает свою твердую приверженность перспективе членства Сербии в ЕС при условии достижения ощутимого прогресса в соблюдении демократии, верховенства права и основных прав, а также при условии полного соответствия внешней политике и политике безопасности ЕС и санкциям против России», — сказано в ней.

«За» резолюцию проголосовали 457 депутатов, 103 были «против» и 72 воздержались. Резолюции Европарламента не носят обязывающего характера.

15 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что без санкций против Москвы дорога для Белграда в ЕС закрыта.

Сербский президент Александр Вучич днем ранее заявил, что европейские страны хотят отгородиться от России «занавесом», поэтому давление на Белград будет расти. Политикой Сербии никто не доволен, кроме сербских граждан, но страна заботится о своем собственном благе, «не служит и никогда не будет служить» никому другому, подчеркнул он.

До этого лидер называл отказ Белграда ввести санкции против Москвы главной причиной того, почему Сербия еще не близка к членству в ЕС. «Мы придерживались политики военного нейтралитета, потому что мы были справедливы ко всем, к российской стороне», — пояснял позицию страны президент.

Российские власти считают западные санкции незаконными. Москва с уважением относится к независимому внешнеполитическому курсу, который Сербия проводит под руководством Вучича, заявлял президент Владимир Путин.