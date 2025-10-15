 Перейти к основному контенту
Фон дер Ляйен назвала санкции против России путем к членству Сербии в ЕС

Фон дер Ляйен: Сербия не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России
Сюжет
Война санкций
По словам фон дер Ляйен, Сербия согласовала свою внешнюю политику с ЕС на 61%, но нужно больше, в том числе санкции против России. Белград подчеркивает, что это навредит его интересам и он намерен сохранять нейтралитет
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Florion Goga / Reuters)

Сербия не сможет присоединиться к ЕС без введения санкций против России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время визита в балканскую республику.

Без этого, по ее словам, Брюссель не сможет воспринимать Белград как «надежного партнера» сообщества, что исключает возможность присоединения к нему.

«Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. <...> Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политике, в том числе по санкциям против России», — сказала фон дер Ляйен.

Она поздравила Сербию с достижением «уровня выравнивания с внешней политикой ЕС в 61%».

«Но нужно больше. Мы хотим рассматривать Сербию как надежного партнера», — заключила глава ЕК.

Вучич раскрыл главную причину, почему Сербия не близка к членству в ЕС
Политика
Александр Вучич

В рамках процесса вступления в Евросоюз все страны — кандидаты на членство должны переориентировать свою внешнюю политику на Брюссель, это обязательное условие для вступления в сообщество. Оно подразумевает присоединение к внешнеполитическим решениям Евросоюза. Выполнение этого отдельно взятого условия не гарантирует приема.

Для вступления в ЕС страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским критериям (политические, экономические, законодательные). Ключевые требования включают: стабильную демократию, верховенство закона и защиту прав человека, функциональную рыночную экономику, а также способность принять обязательства, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

Также существуют Маастрихтские критерии (географические и общеполитические), формально необходимые для вступления в еврозону и использования евро как официальной валюты.

Президент Сербии Александр Вучич говорил, что именно отказ от введения санкций против России является главным фактором, препятствующим вступлению его страны в ЕС. Глава государства подчеркивал, что Белград придерживается «политики военного нейтралитета». В начале сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным Вучич заявил, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет по отношению к Москве и не будет вводить санкции.

Евросоюз, в свою очередь, неоднократно призывал Сербию поддержать антироссийские санкции. Сербский министр по евроинтеграции Неманья Старович, со своей стороны, говорил, что Белград готов поддержать санкции Евросоюза, но только непосредственно перед вступлением в ЕС, когда страна сможет получить доступ к европейским механизмам безопасности и поддержки.

По его словам, Сербия не поддерживает санкции ЕС, поскольку «это совершенно не повлияло бы на Россию, а сербская экономика пострадала бы очень сильно».

Россия считает санкции западных стран незаконными.

Сербия получила официальный статус страны — кандидата на вступление в ЕС в марте 2012 года. В марте 2025 года Вучич заявил, что Сербия «будет более привержена европейскому пути, чем когда-либо прежде».

