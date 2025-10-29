Политика,
0
Путин заявил, что армия идет вперед на всех участках фронта
Вооруженные силы России на всех участках в зоне спецоперации идут вперед и действуют активно, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками военной операции в госпитале им. П. В. Мандрыка, передает ТАСС.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт