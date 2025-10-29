 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин заявил, что армия идет вперед на всех участках фронта

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы России на всех участках в зоне спецоперации идут вперед и действуют активно, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками военной операции в госпитале им. П. В. Мандрыка, передает ТАСС.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Полина Минаева
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион за ₽5 млн Спорт, 15:06
Путин предложил пустить иностранные СМИ к окруженным украинским военным Политика, 15:05
Путин заявил, что армия идет вперед на всех участках фронта Политика, 15:03
Доходность выше вклада. Стоит ли покупать акции «Циана»Подписка на РБК, 15:00
«Билайн» назван самым безопасным оператором по версии ComNews Research Отрасли, 14:59
Reuters рассказал о преимуществах России после взятия «ворот в Донецк» Политика, 14:57
В Пекине не исключили применение силы для воссоединения с Тайванем Политика, 14:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 14:56
Путин сообщил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» Политика, 14:53
Стубб увидел в Казахстане возможную альтернативу нефти и газу из России Политика, 14:52
Турецкий клуб сообщил об уходе Сергея Юрана Спорт, 14:49
В Киеве сообщили о строительстве семи новых теплоэлектростанций Политика, 14:49
В Кремле заявили, что следят за реакцией россиян на санкции США Политика, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39