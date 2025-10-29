Минобороны сообщило о продвижении в Гнатовке в ДНР
ВС России продвинулись в населенном пункте Гнатовка Донецкой народной республики, проводится ее зачистка, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Накануне российские военнослужащие в ДНР полностью зачистили от украинских военных микрорайон Троянда в Красноармейске, который находится недалеко от Гнатовки.
В сводке 29 октября Минобороны также сообщило, что российские бойцы сорвали попытку деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино в ДНР. Оно находится в 65 км от Донецка и на юго-востоке граничит с Красноармейском.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении группировкой войск «Центр» окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. При этом, по словам главы Генштаба, в кольцо взят 31 батальон ВСУ.
