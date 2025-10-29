 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о продвижении в Гнатовке в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

ВС России продвинулись в населенном пункте Гнатовка Донецкой народной республики, проводится ее зачистка, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Накануне российские военнослужащие в ДНР полностью зачистили от украинских военных микрорайон Троянда в Красноармейске, который находится недалеко от Гнатовки.

В сводке 29 октября Минобороны также сообщило, что российские бойцы сорвали попытку деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино в ДНР. Оно находится в 65 км от Донецка и на юго-востоке граничит с Красноармейском. 

Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики, обеспечивавшим ВСУ
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении группировкой войск «Центр» окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. При этом, по словам главы Генштаба, в кольцо взят 31 батальон ВСУ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Полина Минаева
ДНР Минобороны ВС России Красноармейск
Материалы по теме
Минобороны сообщило о контроле над Вишневым в Днепропетровской области
Политика
Минобороны сообщило об ударе по окруженным частям ВСУ под Купянском
Политика
Командир ВСУ потребовал извинений за критику его поста с военными картами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Задержаны еще двое участников похищения бизнесмена и футболиста Общество, 13:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:35
ЦБ призвал исключить ущерб миноритариям при смене основного акционера Финансы, 13:33
Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей Политика, 13:31
Минобороны сообщило о продвижении в Гнатовке в ДНР Политика, 13:31
Директор школы в Азове сочла клеветой данные о табличках «Малоимущие» Общество, 13:28
Песков ответил на слова Трампа о превосходстве по ядерным технологиям Политика, 13:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Звезду фильма «Финист — Ясный сокол» ограбили в его же доме Общество, 13:21
В Омской области в ходе рейда нашли более 100 нелегальных мигрантов Политика, 13:20
Непобежденный сын Цзю проведет бой с экс-претендентом на титул WBA Спорт, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики, обеспечивавшим ВСУ Политика, 13:12
Основательницу «Медузы» Галину Тимченко объявили в международный розыск Политика, 13:09
Баскетболиста «Далласа» арестовали в аэропорту за хранение марихуаны Спорт, 13:04