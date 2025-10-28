Минобороны заявило о полной зачистке микрорайона Троянда в Красноармейске
Российские военнослужащие в ДНР полностью зачистили от украинских военных микрорайон Троянда в Красноармейске, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в застройке Красноармейска южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала.
Красноармейск (украинское название Покровск) — важный узел материально-технического снабжения ВСУ в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.
В понедельник, 27 октября, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бóльшая часть Красноармейска находится под контролем российской армии.
Он отметил, что в городе идут «ожесточенные бои». В Красноармейске, по словам Пушилина, находятся около 5 тыс. военнослужащих ВСУ без снабжения.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении группировкой войск «Центр» окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. При этом, по словам главы Генштаба, в кольцо взят 31 батальон ВСУ.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов