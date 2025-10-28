 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны заявило о полной зачистке микрорайона Троянда в Красноармейске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военнослужащие в ДНР полностью зачистили от украинских военных микрорайон Троянда в Красноармейске, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в застройке Красноармейска южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала.

Красноармейск (украинское название Покровск) — важный узел материально-технического снабжения ВСУ в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

Минобороны сообщило о взятии Дроновки в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В понедельник, 27 октября, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бóльшая часть Красноармейска находится под контролем российской армии.

Он отметил, что в городе идут «ожесточенные бои». В Красноармейске, по словам Пушилина, находятся около 5 тыс. военнослужащих ВСУ без снабжения.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении группировкой войск «Центр» окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. При этом, по словам главы Генштаба, в кольцо взят 31 батальон ВСУ.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

