Минобороны заявило о полной зачистке микрорайона Троянда в Красноармейске

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военнослужащие в ДНР полностью зачистили от украинских военных микрорайон Троянда в Красноармейске, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в застройке Красноармейска южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала.

Красноармейск (украинское название Покровск) — важный узел материально-технического снабжения ВСУ в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

В понедельник, 27 октября, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бóльшая часть Красноармейска находится под контролем российской армии.

Он отметил, что в городе идут «ожесточенные бои». В Красноармейске, по словам Пушилина, находятся около 5 тыс. военнослужащих ВСУ без снабжения.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении группировкой войск «Центр» окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. При этом, по словам главы Генштаба, в кольцо взят 31 батальон ВСУ.