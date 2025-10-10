 Перейти к основному контенту
0

Путин рассказал, что получил от военных на свой день рождения

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Командующие группировками войск передали президенту России Владимиру Путину на его день рождения нательные иконы с вмятинами от пуль. Об этом сам глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан. РБК вел трансляцию.

Встреча с военными состоялась 7 октября в Петропавловском соборе в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

«Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. Эти иконы их спасли, на них вмятины от пуль», — сказал президент в ответ на вопрос журналистов о подарках в тот день.

По словам Путина, он хочет передать через СМИ самые «искренние слова благодарности» и «пусть их Господь хранит так же, как хранил до сих пор».

Он также добавил, что были и другие подарки — «разные военные сюжетные фигурки, книги».

Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения
Политика
Владимир Путин и Нарендра Моди

В прошлый вторник, 7 октября, президенту России исполнилось 73 года. В свой день рождения он провел несколько встреч, в том числе совещание с членами Совета безопасности, и принял серию международных телефонных звонков.

