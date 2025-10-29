Путин приехал в военный госпиталь с иконами
Президент России Владимир Путин приехал в военный госпиталь навестить раненых бойцов, сообщил журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
Путин приехал с иконами, которые на прошлый день рождения, 7 октября, ему подарили бойцы. Президент рассказывал, что эти иконы спасли им жизнь и на них — следы от пуль.
Российский президент Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, пишет «РИА Новости».
В 2024 году и в 2023 году Путин посещал Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского.
