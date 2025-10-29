 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Путин приехал в военный госпиталь с иконами

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка, 29 октября 2025 года
Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка, 29 октября 2025 года (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин приехал в военный госпиталь навестить раненых бойцов, сообщил журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин приехал с иконами, которые на прошлый день рождения, 7 октября, ему подарили бойцы. Президент рассказывал, что эти иконы спасли им жизнь и на них — следы от пуль.

Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
Политика

Российский президент Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, пишет «РИА Новости».

В 2024 году и в 2023 году Путин посещал Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского. 

Материалы по теме
Лента новостей
