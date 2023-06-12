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Путин посетил госпиталь Минобороны и вручил награды военным

Путин в госпитале Минобороны вручил награды участникам военной операции
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Минобороны в Красногорске, где вручил награды участникам военной операции на Украине. Об этом говорится на сайте Кремля.

На месте Путина встретили министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. Российский президент лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела, отмечает агентство. Несколько других бойцов также получили ордена Мужества от президента.

Путин приехал в госпиталь после вручения госпремий и медалей Героев труда в Кремле. В частности, президент вручил премию в области литературы и искусства главе «Первого канала» Константину Эрнсту, режиссеру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд за снятый в космосе фильм «Вызов».

В мае 2022 года Путин посещал госпиталь им. П.В. Мандрыка в Москве, где встретился с ранеными в ходе военной операции. Пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что президент «постоянно интересуется и держит под контролем тему условий тех, кто получил ранения в ходе спецоперации».

Теги
Персоны
Владимир Путин Минобороны награды госпиталь Сергей Шойгу военный госпиталь
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