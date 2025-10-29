Военные перехватили семь дронов в Тульской области

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в небе над Тульской областью, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

Никто не пострадал, разрушений также не было.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о неудачной попытке ВСУ атаковать промышленную зону в Буденновске. Губернаторы Ульяновской и Ростовской областей, Алексей Русских и Юрий Слюсарь, также сообщили об атаках БПЛА в некоторых местах регионов.