Военные перехватили семь дронов в Тульской области
Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в небе над Тульской областью, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
Никто не пострадал, разрушений также не было.
Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о неудачной попытке ВСУ атаковать промышленную зону в Буденновске. Губернаторы Ульяновской и Ростовской областей, Алексей Русских и Юрий Слюсарь, также сообщили об атаках БПЛА в некоторых местах регионов.
