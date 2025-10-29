В Буденновске отразили атаку дронов на промзону

Украинские военные попытались атаковать промышленную зону города Буденновска на юго-востоке Ставропольского края, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

«Сегодня противник попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Буденновска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы», — написал в посте Владимиров.

Он отметил что жертв нет, равно как и разрушений.

Материал дополняется