Военные перехватили дроны ВСУ над Ростовской областью
Силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники в небе над тремя районами в Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Так, дроны были перехвачены над Миллеровским, Каменским и Шолоховским районами. Никто не пострадал, разрушений также нет, подчеркнул Слюсарь.
Ранее об отражении атак беспилотников сообщили глава Ставропольского края Владимир Владимиров, а также губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Так, Владимиров заявил, что ВСУ пытались атаковать промзону в Будденовске, а Русских — о перехвате украинских беспилотников в Новоспасском районе на юге Ульяновской области.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов