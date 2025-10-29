Военные перехватили дроны ВСУ над Ростовской областью

Силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники в небе над тремя районами в Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Так, дроны были перехвачены над Миллеровским, Каменским и Шолоховским районами. Никто не пострадал, разрушений также нет, подчеркнул Слюсарь.

Ранее об отражении атак беспилотников сообщили глава Ставропольского края Владимир Владимиров, а также губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Так, Владимиров заявил, что ВСУ пытались атаковать промзону в Будденовске, а Русских — о перехвате украинских беспилотников в Новоспасском районе на юге Ульяновской области.