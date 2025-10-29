Военные отразили атаку БПЛА в Ульяновской области

Силы ПВО перехватили украинские беспилотники в Новоспасском районе на юге Ульяновской области, сообщает губернатор Алексей Русских в своем телеграм-канале.

Никто не пострадал, отметил Русских. Власти провели штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. «По моему поручению на место выехал заместитель губернатора Владимир Разумков», — написал в посте губернатор.

С вечера 28 октября в Ульяновской области объявлена опасность атаки БПЛА, говорится в приложении МЧС. В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) с 1:21 по мск 29 октября введены ограничения на полеты.