Военные отразили атаку БПЛА в Ульяновской области
Силы ПВО перехватили украинские беспилотники в Новоспасском районе на юге Ульяновской области, сообщает губернатор Алексей Русских в своем телеграм-канале.
Никто не пострадал, отметил Русских. Власти провели штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. «По моему поручению на место выехал заместитель губернатора Владимир Разумков», — написал в посте губернатор.
С вечера 28 октября в Ульяновской области объявлена опасность атаки БПЛА, говорится в приложении МЧС. В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) с 1:21 по мск 29 октября введены ограничения на полеты.
