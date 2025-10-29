 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Алаудинов назвал задачей России «освобождение максимальной территории»

Сюжет
Военная операция на Украине

«Освобождение максимальной территории» должно обеспечить России сильные позиции в случае завершения конфликта за столом переговоров, заявил ТАСС замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Наша задача — <...> cделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным», — сказал Алаудинов.

Министр обороны Италии заявил, что Киев не вернет утраченные территории
Политика
Гвидо Крозетто

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не ставила целью захват территорий, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, а стремилась защитить русских людей.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории в 2025 году. В том же месяце Путин заявил, что Россия слаженно и спокойно создает зону безопасности, в частности взятием под контроль территорий в Харьковской и Сумской областях.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

