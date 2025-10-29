«Освобождение максимальной территории» должно обеспечить России сильные позиции в случае завершения конфликта за столом переговоров, заявил ТАСС замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Наша задача — <...> cделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным», — сказал Алаудинов.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не ставила целью захват территорий, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, а стремилась защитить русских людей.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории в 2025 году. В том же месяце Путин заявил, что Россия слаженно и спокойно создает зону безопасности, в частности взятием под контроль территорий в Харьковской и Сумской областях.