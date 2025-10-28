Министр обороны Италии заявил, что Киев не вернет утраченные территории
Украина не сможет вернуть Крым и утраченные после 2022 года территории, поскольку Россия «никогда их не отдаст», заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью журналисту Бруно Веспе, его слова передает ANSA.
«Россия никогда их не отдаст, и Украина не сможет вернуть их самостоятельно, даже с нашей помощью [НАТО и ЕС]», — отметил Крозетто. Он добавил, что возврат территорий под контроль Киева осложняется признанием Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей российскими на уровне Конституции.
В сентябре президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории. Позже американский лидер допустил, что Украина потеряет часть территорий после конфликта с Россией. А в октябре Трамп и вовсе опроверг, что обсуждал с Зеленским вопрос территориальных уступок России.
Зеленский сообщил о готовности к переговорам на тему утраченных территорий в будущем. Обсуждение будущего территорий — «хороший компромисс», заявил он.
Российские власти исключают возможность обмена территориями с Украиной. Кремль заявлял в феврале, что такая идея никогда обсуждаться не будет. Позднее МИД подтвердил эту позицию, указав, что «территориальное устройство России закреплено в Конституции».
Летом 2024 года президент России Владимир Путин среди условий для прекращения огня называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание этих регионов, а также Крыма в составе России.
