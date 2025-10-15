Буданов связал территориальные потери Украины с действиями КНДР
Помощь КНДР, оказываемая России, не позволяет Украине вернуть утраченные территории, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он сказал на заседании Киевской ассоциации военных атташе, в которую входят почти все аккредитованные на Украине представители военно-дипломатического корпуса.
«Украина, с помощью партнеров, вернула бы все оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы. Прежде всего, Северной Кореей», — сказал Буданов.
Северокорейские военнослужащие приняли участие в освобождении Курской области. ВСУ вторглись в регион в начале августа 2024 года, Генштаб России доложил о полном восстановлении контроля над областью в конце апреля 2025-го. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, северокорейские подразделения «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВСУ».
Украинский президент Владимир Зеленский в сентябре сообщил о готовности к переговорам на тему утраченных территорий в будущем, если к моменту заключения с Россией мирного соглашения их не удастся вернуть. Обсуждение будущего территорий — «хороший компромисс», уверен он.
Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине, но Киев отказывается от диалога, говорил президент Владимир Путин. «Исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения, и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», — подчеркивал он.
