Yle сообщил о штрафах туристам в Финляндии за фото у границы с Россией

Фото: IMAGO / Markku Ulander / Global Look Press

Заграждение на границе Финляндии с Россией стало туристической достопримечательностью, часто туристы едут за фотографиями в пограничную зону, куда нельзя заходить без специального разрешения. Погранслужба рассматривает такие случаи как мелкое нарушение границы и назначает штрафы, сообщило Yle.

Начальник пограничного поста Вайниккала Юсси Пеккала сообщил изданию, что одно из таких мест находится у дороги Хииваниеми, недалеко от приграничного населенного пункта Вайниккала (расположен в 5 км от железнодорожной станции Бусловской недалеко от Выборга).

«По дороге Хииваниеми можно свободно передвигаться, но на поле заходить нельзя, так как это уже пограничная зона», — отметил Пеккала, подчеркнув, что с дороги заграждение видно на протяжении нескольких сотен метров. С нее открывается вид и на российскую сторону.

По данным пограничной службы Юго-Восточной Финляндии, за лето 2025 года зафиксировали более 50 незначительных нарушений границы. Этот показатель на треть превысил данные за аналогичный период 2024 года. Аналогичные инциденты также отмечались в Северной Карелии, Кайнуу и Лапландии.

Протяженность границы между Россией и Финляндией составляет около 1340 км. Осенью 2023 года финское правительство начало постепенно закрывать границу с Россией из-за беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Весной прошлого года было принято решение, что все пропускные пункты будут закрыты бессрочно до особого уведомления.

Хельсинки обвинил в наплыве беженцев Москву. МИД России обвинения отверг.

Кроме того, Финляндия продолжает строительство 200-километрового забора высотой 4,5 м, который будет оборудован камерами с датчиками, системой оповещения и освещением.