Россияне смогут снизить ставку по льготной комбинированной ипотеке

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ставка по комбинированной льготной ипотеке будет определяться рыночными условиями, ее можно будет снизить, сообщается на сайте Министерства финансов. При этом количество рефинансирований не ограничено, добавили в ведомстве. Комбоипотека — это совмещение льготной и рыночной ипотеки.

«Размер, на который возможно снизить ставку, будет определяться условиями по рыночным программам банка. Он будет зависеть от размера ключевой ставки и стоимости фондирования», — говорится в публикации.

Ранее рефинансирование рыночной части кредита рассматривалось банком как выдача нового. Так как льготный ипотечный кредит можно взять только один раз, то при рефинансировании льготная ставка пересчитывалась по рыночной стоимости.

Ранее Минфин сообщил, что с 1 февраля следующего года россиянам запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью. С этого момента супруги будут обязательно выступать созаемщиками. Мера призвана предотвратить злоупотребления и сделать систему справедливее, уточнили в ведомстве.

Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной в мае 2022-го. Благодаря такой комбинации можно увеличить максимальную сумму кредита до 15–30 млн руб. в зависимости от региона за счет второй — рыночной ипотеки.

В середине октября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что доля программ с господдержкой в общей ипотечной выдаче в этом году составила 82% — это рекордный показатель за историю рынка. Он отметил, что, несмотря на то что рыночная ипотека выдается по ставке 21%, люди продолжают платить по семейной ипотеке 6%.

В сентябре стало известно, что Госдума рассматривает варианты снижения ставок по семейной ипотеке для многодетных семей. Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты обсуждают возможность снизить ставку до 4% для семей, где рождается третий ребенок.