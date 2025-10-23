Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Матвиенко предложила получателям семейной ипотеки остаться «на родной земле», поскольку больше половины семейных кредитов идут на приобретение жилья в Москве, Петербурге и окрестностях

Video

Благодаря семейной ипотеке миллионы семей получили собственное жилье, но более половины льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«При внимательном рассмотрении, Владимир Владимирович, оказывается, что семейная ипотека сегодня превращается в столичную ипотеку», — сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

Матвиенко предложила «усовершенствовать этот инструмент», чтобы семьи с детьми покупали недвижимость по льготной программе «в районе, где они фактически проживают, на родной земле». Кроме того, спикер призвала дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей.

С этой же инициативой по ограничению выдачи семейной ипотеки в регионе проживания заемщика Матвиенко выступила в июне. «Это будет, безусловно, стимулировать жилищное строительство во всех регионах, способствовать развитию регионов, поможет не допустить дальнейшего обезлюживания — это в том числе и вопрос демографического благополучия, позволит более эффективно использовать рынок вторичного жилья, что было разрешено», — пояснила она.

В России за первые три квартала 2025 года выдали ипотек на 2,65 трлн руб., из них 83% (2,21 трлн руб.) пришлось на льготные ипотечные кредиты. Семейная ипотека — наиболее популярная из программ с государственной поддержкой, только за сентябрь ее выдали на 271 млрд руб. (в августе — на 278 млрд руб.).

Основные параметры семейной ипотеки ставка — 6% годовых для всех регионов;

первоначальный взнос — от 20%, можно использовать маткапитал;

максимальная сумма кредита: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн руб., в других регионах — до 6 млн руб.;

заемщик (любой из родителей) должен иметь гражданство России;

с 23 декабря 2023 года семейную ипотеку (как и другую льготную программу) можно оформить один раз. Исключение, если льготный кредит был взят до декабря 2023 года;

срок действия программы — до 31 декабря 2030 года.