Главу азербайджанской диаспоры Воронежа освободили из СИЗО

Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press

Бизнесмена и владельца Алексеевского рынка, а также главу азербайджанской диаспоры в городе Юсифа Халилова, задержанного по делу о взятке в августе, освободили из-под стражи в Воронеже. Об этом сообщают «Ъ-Черноземье» и «Блокнот Воронеж».

Халилова задержали по делу о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса). По данным следствия, подозреваемый мог передать свыше 300 тыс. руб. должностному лицу в обмен на признание его сына негодным к военной службе.

Решение об освобождении бизнесмена произошло после освобождения из-под стражи шеф-редактора издания «Sputnik Азербайджан» Евгения Белоусова и исполнительного директора издания Игоря Картавых, задержанных в Баку в конце июня.

24 октября Хатаинский районный суд Баку изменил меру пресечения Белоусову — его отправили под домашний арест на три месяца. Решение освободить Картавых из-под ареста было принято перед встречей президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе, помощник президента Юрий Ушаков вел переговоры с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. В России взамен освободили бывшего директора московского Театра сатиры Мамедали Агаева.

Задержания прошли на фоне обострения отношений между Москвой и Баку, начавшегося после крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в декабре 2024 года. Сотрудников «Sputnik Азербайджан» арестовали после задержания в России членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Двое из них скончались.

После встречи Путина с Алиевым 9 октября российский лидер заявил, что между странами не было кризиса межгосударственных отношений, это был «кризис эмоций».