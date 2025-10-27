 Перейти к основному контенту
Обострение между Москвой и Баку⁠,
0

Главу азербайджанской диаспоры Воронежа освободили из СИЗО

Главу азербайджанской диаспоры Воронежа отпустили из СИЗО
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press
Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press

Бизнесмена и владельца Алексеевского рынка, а также главу азербайджанской диаспоры в городе Юсифа Халилова, задержанного по делу о взятке в августе, освободили из-под стражи в Воронеже. Об этом сообщают «Ъ-Черноземье» и «Блокнот Воронеж».

Халилова задержали по делу о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса). По данным следствия, подозреваемый мог передать свыше 300 тыс. руб. должностному лицу в обмен на признание его сына негодным к военной службе.

Решение об освобождении бизнесмена произошло после освобождения из-под стражи шеф-редактора издания «Sputnik Азербайджан» Евгения Белоусова и исполнительного директора издания Игоря Картавых, задержанных в Баку в конце июня.

Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

24 октября Хатаинский районный суд Баку изменил меру пресечения Белоусову — его отправили под домашний арест на три месяца. Решение освободить Картавых из-под ареста было принято перед встречей президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе, помощник президента Юрий Ушаков вел переговоры с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. В России взамен освободили бывшего директора московского Театра сатиры Мамедали Агаева.

Задержания прошли на фоне обострения отношений между Москвой и Баку, начавшегося после крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау в декабре 2024 года. Сотрудников «Sputnik Азербайджан» арестовали после задержания в России членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Двое из них скончались.

После встречи Путина с Алиевым 9 октября российский лидер заявил, что между странами не было кризиса межгосударственных отношений, это был «кризис эмоций». 

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Егор Алимов
Воронеж Азербайджан бизнесмен освобождение СИЗО
