Политика⁠,
0

Токаев перед визитом в Москву обсудил с Путиным вопросы «повестки дня»

Касым-Жомарт&nbsp;Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Григорий Сысоев / Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Россию», — говорится в сообщении.

В предыдущий раз телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 14 октября. В ходе разговора главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящий визит Токаева в Россию.

Ранее на втором саммите «Центральная Азия — Россия» Токаев анонсировал свой визит в Россию 12 ноября. Токаев сообщил, что в рамках предстоящего визита стороны рассмотрят вопросы развития международного транспортного коридора «Север — Юг». По его словам, пропускную способность коридора планируют увеличить в два раза к 2027 году.

Путин поздравил Токаева с Днем Республики
Политика
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что для полного раскрытия потенциала маршрута и привлечения дополнительных инвестиций необходимо создать совместную программу инвестиционного и инфраструктурного развития восточной ветки данного коридора.

Международный транспортный коридор «Север — Юг» соединяет Санкт-Петербург и Мумбаи и включает 14 стран. Соглашение о международном транспортном коридоре «Север — Юг» было подписано в 2000 году в Санкт-Петербурге между Россией, Ираном и Индией. Позже присоединились Оман, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Сирия, Турция, Таджикистан, Киргизия.

Последняя личная встреча Путина и Токаева состоялась на саммите СНГ в Таджикистане в середине октября, где главы государств подписали пакет документов, включая решения о создании формата «СНГ плюс» и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

