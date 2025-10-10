Путин провел встречу с Токаевым в Душанбе

Путин провел встречу с Токаевым в Душанбе. Видео

Video

Президент России Владимир Путин встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на саммите СНГ в Таджикистане.

Саммит проходит в Душанбе, Путин прибыл во Дворец нации утром 10 октября.

На саммите главы государств СНГ подписали пакет документов. В их числе — решения об учреждении формата «СНГ плюс» и о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя при СНГ.