Путин провел встречу с Токаевым в Душанбе. Видео
Президент России Владимир Путин встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на саммите СНГ в Таджикистане.
Саммит проходит в Душанбе, Путин прибыл во Дворец нации утром 10 октября.
На саммите главы государств СНГ подписали пакет документов. В их числе — решения об учреждении формата «СНГ плюс» и о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя при СНГ.
