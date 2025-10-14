 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Токаевым

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговора главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящий визит Токаева в Россию.

Также стороны договорились укреплять российско-казахстанское партнерство и осуществлять последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Путин провел встречу с Токаевым в Душанбе. Видео
Политика

Как ранее сообщил Токаев на втором саммите «Центральная Азия — Россия», проходившем в Душанбе, он планирует посетить Россию с государственным визитом 12 ноября.

По словам казахстанского лидера, во время визита стороны могут обсудить в том числе развитие коридора «Север — Юг» — международного транспортного коридора, соединяющего Санкт-Петербург и Мумбаи.

Предыдущая личная встреча Путина и Токаева состоялась на саммите СНГ в Таджикистане. На саммите главы государств СНГ подписали пакет документов, в числе которых решения об учреждении формата «СНГ плюс» и о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя при СНГ.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев телефонный разговор Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Материалы по теме
Появились кадры прогулки Путина с Алиевым, Токаевым и Рахмоном
Политика
Токаев рассказал, как решить конфликт между Россией и Украиной
Политика
Токаев посетит Россию с государственным визитом 12 ноября
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Песков заявил о безальтернативности военной операции на Украине Политика, 14:13
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Умер генерал Николай Акимов Общество, 14:07
Аэропорты США отказались показать пассажирам ролики о причинах шатдауна Политика, 14:00
В Кировской области подростка осудили за поджог на железной дороге Общество, 14:00
Нападающий «Барселоны» Левандовски выбыл на месяц из-за травмы Спорт, 13:58
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 13:55
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
На Украине рассказали, сколько молодых людей уехали из страны с 2022 года Политика, 13:51
Трамп заявил, что некоторые европейские лидеры ему совсем не нравятся Политика, 13:44
Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за квартал Недвижимость, 13:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:43
При ударе дрона в Курской области погибла женщина Политика, 13:43
Кремль оценил поручение Уиткоффу от Трампа заняться Украиной после Газы Политика, 13:38
На «Финополисе» назвали ключевые навыки современного специалиста Отрасли, 13:25