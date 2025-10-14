Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Токаевым

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговора главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящий визит Токаева в Россию.

Также стороны договорились укреплять российско-казахстанское партнерство и осуществлять последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как ранее сообщил Токаев на втором саммите «Центральная Азия — Россия», проходившем в Душанбе, он планирует посетить Россию с государственным визитом 12 ноября.

По словам казахстанского лидера, во время визита стороны могут обсудить в том числе развитие коридора «Север — Юг» — международного транспортного коридора, соединяющего Санкт-Петербург и Мумбаи.

Предыдущая личная встреча Путина и Токаева состоялась на саммите СНГ в Таджикистане. На саммите главы государств СНГ подписали пакет документов, в числе которых решения об учреждении формата «СНГ плюс» и о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя при СНГ.