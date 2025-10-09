 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Токаев посетит Россию с государственным визитом 12 ноября

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 12 ноября, об этом он сообщил на втором саммите «Центральная Азия — Россия».

Токаев рассказал, что во время визита стороны могут обсудить развитие коридора «Север — Юг». Пропускную способность коридора планируют удвоить к 2027 году. Чтобы полностью раскрыть потенциал маршрута и привлечь дополнительные деньги, следует запустить совместную программу по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора «Север — Юг», сказал Токаев.

По его словам, к инициативе можно подключить международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды. «В конкретном плане казахские и российские ведомства могли бы обсудить данный проект в преддверии моего визита в Россию 12 ноября», — сказал Токаев.

Токаев назвал исторические дискуссии мешающими миру на Украине
Политика
Касым-Жомарт Токаев

Он также предложил создать совет по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север — Юг», чтобы слаженно и быстро решать вопросы.

Международный транспортный коридор «Север — Юг» соединяет Санкт-Петербург и Мумбаи и включает 14 стран. Соглашение о международном транспортном коридоре «Север — Юг» было подписано в 2000 году в Санкт-Петербурге между Россией, Ираном и Индией. Позже присоединились Оман, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Сирия, Турция, Таджикистан, Киргизия.

