Путин поздравил Токаева с Днем республики

Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником — Днем Республики. Текст поздравления опубликовало посольство России в Казахстане.

«Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене. Российско-казахстанские связи находятся на весьма высоком уровне», — сказано в поздравлении.

Путин также выделил эффективное взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, включая СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ и Шанхайскую организацию сотрудничества, и выразил уверенность, что стратегическое партнерство и союзничество между Москвой и Астаной будут и дальше развиваться совместными усилиями. Важным шагом в этом направлении станет предстоящий государственный визит Токаева в Россию.

В середине октября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

На саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе Токаев сообщил, что его государственный визит в Россию запланирован на 12 ноября. По словам казахстанского лидера, в ходе предстоящих переговоров стороны, в частности, обсудят развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», который соединяет Санкт-Петербург с индийским Мумбаи.

Последняя личная встреча Путина и Токаева состоялась на саммите СНГ в Таджикистане в середине октября, где главы государств подписали пакет документов, включая решения о создании формата «СНГ плюс» и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.