Захарова описала встречу глав МИД России и КНДР словами «начали красиво»

В Москве начались переговоры глав МИД России и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи, глава российского дипведомства встретил северокорейского дипломата с букетом цветов. Кадры начала переговоров опубликовала официальный представитель МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«Начали красиво», — подписала Захарова видео встречи корейской делегации. В начале встречи Лавров подарил Цой Сон Хи букет цветов, после они сделали совместную фотографию.

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило 26 октября, что министр иностранных дел страны посетит Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств этих стран.

Ранее, 24 октября, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба достигла своего наивысшего уровня. Он также подчеркнул, что боевое братство между двумя странами будет продолжать укрепляться. Эту оценку отношений разделяет и российская сторона: в июле Лавров в ходе встречи с Цой Сон Хи охарактеризовал отношения между странами как непобедимое братство.

Тогда же глава северокорейского МИДа сказала, что власти КНДР будут безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета.

Северокорейские военнослужащие приняли участие в освобождении Курской области. ВСУ вторглись в регион в начале августа 2024 года, Генштаб России доложил о полном восстановлении контроля над областью в конце апреля 2025 года.