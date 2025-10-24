 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Сюжет
Военная операция на Украине

Российско-корейская дружба находится на пике, а боевое братство двух стран будет непрерывно развиваться, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии начала возведения Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции, его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу и была проверена по своей непобедимости и мощи, а в настоящее время она достигла апогея своей истории», — отметил Ким Чен Ын.

Буданов связал территориальные потери Украины с действиями КНДР
Политика
Кирилл Буданов

По словам северокорейского лидера, «годы боевого братства, которое ценой алой крови создало историю вечного процветания корейско-российской дружбы, будут более энергично и непрерывно продолжаться вместе с благородным духом великих героев».

Он также передал «горячий боевой привет» участникам операции по освобождению Курской области.

Северокорейские военнослужащие приняли участие в освобождении Курской области. ВСУ вторглись в регион в начале августа 2024 года, Генштаб России доложил о полном восстановлении контроля над областью в конце апреля 2025-го. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, северокорейские подразделения «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВСУ».

Полина Минаева
Ким Чен Ын КНДР Россия
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
