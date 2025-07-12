МИД КНДР пообещал поддержать политику России по защите суверенитета

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Ее слова передает корреспондент РБК.

Сон Хи назвала «стратегически незыблемым выбором» стремление властей Северной Кореи поддерживать политику Российской Федерации по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, «международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов».

В июне 2024 года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был ратифицирован обеими странами и вступил в силу 4 декабря 2024 года после обмена ратификационными грамотами.

Глава северокорейского МИДа напомнила о готовности правительства страны «приверженно исполнять все статьи нового межгосударственного договора».

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