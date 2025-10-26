 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению дипведомств этих стран, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подробности или детали будущего визита агентство не уточняет.

Ранее, 24 октября, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что российско-корейская дружба находится на пике. Он также подчеркнул, что боевое братство двух стран будет непрерывно развиваться. В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с Цой Сон Хи отметил, что отношения между странами можно назвать непобедимым братством.

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Политика
Ким Чен Ын

Северокорейские военнослужащие приняли участие в освобождении Курской области. ВСУ вторглись в регион в начале августа 2024 года, Генштаб России доложил о полном восстановлении контроля над областью в конце апреля 2025 года.

По словам занимавшего тогда пост начальника Генштаба Валерия Герасимова, северокорейские подразделения «оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВСУ».

Тогда же глава северойорейского МИДа сказала, что власти КНДР будут безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Полина Дуганова
КНДР МИД Россия Белоруссия
Курс евро на 25 октября
