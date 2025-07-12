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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал отношения России и КНДР «непобедимым братством»

Лавров: отношения между Россией и КНДР характеризуются как непобедимое братство
Сюжет
Военная операция на Украине

Отношения между Россией и Северной Кореей можно назвать «непобедимым братством», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Вонсане с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, передает корреспондент РБК.

Лавров напомнил, что Цой Сон Хи ранее дал такую оценку новому базовому стратегическому договору между Россией и КНДР.

«Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, <...> [где] бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области», — сказал российский дипломат.

Цой Сон Хи в начале переговоров также заявил, что отношения между странами поднялись на уровень «нерушимого союзничества».

«Участие боевых подразделений Вооруженных сил КНДР в операции по освобождению Курского региона ярко свидетельствовало о высоком уровне нашего союзничества, а также стало важным исторического событием, которое открыло новую полосу корейско-российской дружбы», — сказал он.

Сергей Лавров прилетел с визитом в КНДР
Политика

В апреле КНДР официально подтвердила участие своих военных в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что это стало проявлением «высочайшего уровня боевой дружбы» и союзнических отношений между двумя странами. Согласно этому соглашению, в случае военного нападения на одну из сторон другая обязуется незамедлительно оказать военную помощь.

В апреле начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что северокорейские военные внесли значительный вклад в освобождение приграничных районов Курской области. Представитель МИД России Мария Захарова также подчеркнула важность поддержки со стороны КНДР.

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КНДР Россия Сергей Лавров
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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